В Калинковичском районе мальчик пострадал от разрыва строительного патрона

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе 9-летний мальчик получил травму при манипуляциях со строительным патроном, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Юного жителя деревни Александровка с рваной раной пальца правой кисти доставили в Калинковичскую центральную райбольницу вечером 12 августа. Информацию о случившемся медики передали в РОВД.

В ситуации разбирались участковый инспектор по делам несовершеннолетних и участковый инспектор милиции. Как выяснилось, во время игры возле неэксплуатируемого здания мальчик обнаружил строительный патрон. Находку положил в карман и принес домой. В это время во дворе отец ремонтировал велосипед. "Когда папа повернулся к сыну спиной, мальчик взял молоток и несколько раз ударил по патрону. После одного из ударов снаряд разорвался, причинив ребенку телесные повреждения", - рассказал Виталий Пристромов.

Мальчику оперативно оказали необходимую помощь. Его здоровью ничто не угрожает.

Как уточнили в УВД, строительный патрон - холостой, используется в некоторых монтажных пистолетах для забивания дюбелей в плотные материалы и ином промышленном оборудовании. Он представляет собой небольших размеров гильзу с завальцованным дульцем. Патрон снаряжен бездымным порохом, имеет капсюль-воспламенитель.

"Невозможно предусмотреть все ситуации и дать советы на все случаи жизни, но научить ребенка быть осторожным можно и нужно. Заботиться о безопасности своих детей в первую очередь обязаны родители. Занимаясь хозяйственными делами, не забывайте, что дети не должны оставаться без присмотра. Предоставленные сами себе, они придумывают самые разные, порой рискованные, игры. Дети должны знать, какие действия могут привести к чрезвычайным ситуациям", - подчеркнул официальный представитель, напомнив, что детям категорически запрещено находиться рядом с песчаными карьерами и строительными площадками, в местах под электрическим напряжением.-0-