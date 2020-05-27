В Калинковичском районе мужчина угрожал пенсионерам ружьем

27 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе 44-летний мужчина угрожал пенсионерам ружьем, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Поздним вечером 24 мая в правоохранительные органы обратились сразу два пенсионера из деревни Шарейки. Они сообщили, что местный житель с ружьем угрожал им убийством.
В деревню оперативно прибыли сотрудники уголовного розыска РОВД. Учитывая ситуацию, для силового захвата мужчины из областного центра направили сотрудников спецподразделения. Задержание неработающего местного жителя, который перебрал со спиртным, прошло штатно, без применения оружия, уточнили в УВД.
Дома у сельчанина изъяли незарегистрированное охотничье ружье с патронами, два пневматических пистолета. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Проверяется, откуда арсенал появился.
Возбуждено уголовное дело.-0-