В Калинковичском районе нашли пропавшую в лесу пенсионерку

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе нашли пенсионерку, которая более суток провела в лесу, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

81-летняя жительница деревни Старые Новоселки ушла за грибами в 7.30 4 июля. "Пожилая женщина, воодушевленная успехами соседа, который набрал целую корзину грибов, решила самостоятельно пойти на тихую охоту. Ближе к вечеру, когда она не вернулась, родственники забили тревогу. Искали сами, но безрезультатно. С приходом ночи решили обратиться в милицию за помощью", - сказали в УВД. Обращение от дочери пенсионерки поступило в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД 4 июля в 23.55.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа и сотрудники милиции, которые дежурили на сутках. Но ночные поиски также не увенчались успехом. Утром была сформирована группа из числа милиционеров, работников МЧС, родственников пропавшей без вести. Прочесывая местность, они заметили рыбака. Мужчина рассказал, что видел бабушку, которая вначале вышла из леса, а затем скрылась в чаще. Поисковики пошли к месту, указанному рыбаком. Ближе к полудню удалось найти пенсионерку: ее обнаружили в поле за родной деревней.

Пожилая женщина чувствовала себя нормально. Ее передали родственникам.-0-