В Калинковичском районе нашли тело пропавшего несколько дней назад мужчины

2 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе нашли тело пропавшего три дня назад мужчины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Пенсионер 1946 года рождения, инвалид I группы 29 августа около 17.00 ушел из дома в неизвестном направлении. На его поиски были направлены спасатели Калинковичского районного отдела по ЧС, ПАСО областного управления МЧС, работники Калинковичского лесхоза, правоохранители. Поиски в лесу вблизи городского поселка Озаричи продолжались также 1 сентября. В 10.35 на лесной дороге обнаружили тело мужчины.

Следователи проводят проверку.-0-