В Калинковичском районе нелегально перевозили более 53,7 тыс. пачек сигарет

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7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку сигарет, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.
Вечером 6 февраля инспекторы ДПС в километре от райцентра остановили для проверки микроавтобус "Мерседес". Водитель 1957 года рождения направлялся в сторону России. В салоне авто мужчина перевозил более 53,7 тыс. пачек сигарет различных марок. Документы на груз он не смог предоставить.
Груз изъят, проводится проверка.-0-