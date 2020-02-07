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07 февраля 2020, 12:34

В Калинковичском районе нелегально перевозили более 53,7 тыс. пачек сигарет

Фото из архива
Фото из архива

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе сотрудники ГАИ пресекли незаконную перевозку сигарет, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева.

Вечером 6 февраля инспекторы ДПС в километре от райцентра остановили для проверки микроавтобус "Мерседес". Водитель 1957 года рождения направлялся в сторону России. В салоне авто мужчина перевозил более 53,7 тыс. пачек сигарет различных марок. Документы на груз он не смог предоставить.

Груз изъят, проводится проверка.-0-

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