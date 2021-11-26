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26 ноября 2021, 16:20

В Калинковичском районе прокуратура подала иск в защиту детей, которых избивала мать

Фото из архива
Фото из архива

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Калинковичского района возбудила уголовные дела в отношении 33-летней местной жительницы, чтобы защитить детей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Женщине инкриминированы угроза убийством и истязание сына 2010 года рождения.

По материалам дела: мать двоих детей в феврале этого года в ссоре с сыном толкнула его. Мальчик упал на пол. "Затем она била его кулаками и ладонями по лицу и телу. 11-летний ребенок получил тогда не менее 32 телесных повреждений. "В развитие конфликта женщина схватила его двумя руками за шею и стала сдавливать, угрожая ему убийством", - рассказали в службе информации.

После завершения предварительного расследования прокуратура направила уголовное дело в суд. Изучив представленные гособвинителем доказательства, суд Калинковичского района постановил обвинительный приговор. На основании ст.186 и ч.2 ст.154 УК женщине назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

Также было установлено, что женщина привлекалась к административной ответственности и за причинение телесных повреждений своему второму ребенку, 2014 года рождения. Его отец проживал отдельно от семьи и от участия в жизни ребенка самоустранился.

"Исходя из необходимости обеспечить защиту прав детей прокурор Калинковичского района в интересах несовершеннолетних предъявил в суд иск о лишении родительских прав их родителей в связи с жестоким обращением с ними и уклонением от выполнения своих обязанностей", - пояснили в областной прокуратуре.

Суд Калинковичского района удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-

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