В Калинковичском районе разыскивают водителя, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе разыскивают водителя авто, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК Беларуси.

Авария произошла ранним утром 17 августа. Водитель на неустановленном автомобиле ехал по подъездной автодороге от трассы Бобруйск - Мозырь - граница Украины к деревне Юшки. "Мужчина наехал на двигавшегося в попутном направлении 30-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Ведется его розыск", - отмечается в сообщении.

Потерпевшего госпитализировали в Мозырскую ЦРБ.

Калинковичским РОСК по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Очевидцев ДТП и тех, кто обладает какой-либо информацией о личности и местонахождении водителя, просят обратиться в районный отдел СК по телефонам: (8029) 672-42-91, (802345) 5-26-84.-0-