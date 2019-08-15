В Калинковичском районе руководитель агропредприятия похитил на АЗС 235 л топлива

15 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Руководитель одного из хозяйств Калинковичского района подозревается в хищении 235 л топлива при помощи заправочной электронной карты, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Оперативники БЭП Мозырского РОВД выяснили, что хозяйственник использовал свое должностное положение в личных целях. Так, в середине июля 59-летний директор при помощи заправочной электронной карты, принадлежащей предприятию, похитил топливо на АЗС в Мозыре.
"Похищенным горючим руководитель рассчитывался с директором одной из Мозырских СТО, где ремонтировали автомобиль его бывшей супруги. Всего в частную машину и канистры было залито 155 л бензина и 80 л дизтоплива", - рассказали в УВД.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления должностными полномочиями). Статья предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.-0-
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