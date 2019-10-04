В Калинковичском районе сельчанин стрелял по дверям частного дома

4 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Житель Калинковичского района подозревается в стрельбе по дверям частного дома, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Житель одной из деревень Калинковичского района 30 сентября сообщил в милицию, что накануне вечером слышал глухой удар в дверь, но не придал этому особого значения. Утром увидел повреждения на двух входных дверях. В одной из них застрял железный предмет, похожий на пулю.

Правоохранители оперативно нашли возможного стрелка. Им оказался односельчанин заявителя. Сначала мужчина отрицал свою причастность к произошедшему, но потом признался, что приспособление для стрельбы и боеприпасы утопил в копанке.

По данным УВД, на дне водоема найдено 10 патронов, 17 пуль, 9 гильз, металлический предмет, схожий со стволом оружия, и ствол оружия с ударно спусковым механизмом.

Обнаруженный арсенал оправлен на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство). Санкции статьи предусматривают максимальное наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома