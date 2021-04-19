В Калинковичском районе спасатели деблокировали пострадавшую в ДТП женщину

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли женщину - пассажирку легковушки в ДТП в Калинковичском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Диспетчер скорой медицинской помощи по прямой линии связи передал спасателям РОЧС сообщение, что днем 18 апреля на трассе Р31 около д.Сельцы произошло ДТП с участием легкового автомобиля. К прибытию спасателей на место аварии в Volkswagen Golf находились три человека. Это водитель легковушки, мужчина 1969 года рождения, на заднем сиденье - его супруга 1968 года рождения. В результате ДТП в салоне на переднем пассажирском сиденье оказалась зажата женщина 1966 года рождения.

Работники МЧС достали пострадавшую из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Также госпитализированы водитель и его жена.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС