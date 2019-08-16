В Калинковичском районе водитель легковушки отвлекся на енотовидную собаку и вылетел в кювет

16 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе водитель легковушки отвлекся на енотовидную собаку и влетел в кювет. В ДТП пострадали два человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Авария произошла сегодня около 10.00. Мужчина 1991 года рождения на легковом Renault ехал в направлении Калинковичей по автодороге Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины. "В пути водитель увидел на проезжей части енотовидную собаку и не справился с управлением. Машина ушла в неуправляемый занос и выехала в кювет, где врезалась в дерево", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель госпитализирован в травматологию Калинковичской центральной райбольницы, его пассажир - девушка 1986 года рождения - в реанимацию.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС.-0-