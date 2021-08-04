В Калинковичском районе водитель уснул за рулем - пострадали два человека

4 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два 18-летних парня пострадали в ДТП в Калинковичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 3 августа около шести утра. 18-летний автомобилист со стажем вождения менее года на Audi 80 ехал по автодороге Р31 Бобруйск - Мозырь - граница Украины и, по предварительной информации, уснул за рулем. Автомобиль съехал в кювет, где опрокинулся и врезался в дерево.

Водитель и его ровесник-пассажир, который ехал на переднем сидении, получили травмы. Парней госпитализировали в хирургическое отделение Калинковичской ЦРБ.

В областной Госавтоинспекции напомнили, что дорога - это зона повышенной опасности. "Управляя каким-либо транспортным средством, необходимо быть сосредоточенным, бдительным и внимательным. Садясь за руль, вы должны четко осознавать, что ваша безопасность, а также безопасность других участников дорожного движения напрямую зависит только от вас. Если почувствовали усталость, сонливость или плохое самочувствие, ни в коем случае нельзя садиться за руль. Если стало плохо или сон одолевает во время движения, обязательно остановитесь и отдохните некоторое время. Так сохраните жизнь себе и не подвергнете опасности жизнь других людей", - подчеркнули в УГАИ.

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома