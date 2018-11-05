В Калинковичском районе за покушение на убийство задержана компания парней

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Калинковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух жителей агрогородка Юровичи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Трагедия разыгралась в агрогородке Юровичи Калинковичского района в ночь с 3 на 4 ноября. Молодые люди жестоко избили 38-летнего хозяина одного из домов населенного пункта и его 45-летнего соседа. "Продолжая преступные действия, они взломали входную дверь дома, проникли внутрь и нанесли телесные повреждения 33-летней супруге хозяина домовладения", - сказала Мария Кривоногова.
С телесными повреждениями различной степени тяжести потерпевшие госпитализированы, вечером 4 ноября скончался сосед супружеской пары.
По подозрению в совершении преступления задержаны местные жители 25, 20 и 17 лет. Следователи устанавливают мотивы и обстоятельства произошедшего. Как стало известно, ранее троица уже привлекалась к уголовной ответственности.
Начальник УСК по Гомельской области взял расследование уголовного дела под личный контроль.-0-
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