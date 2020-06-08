В Калинковичском районе женщина упала в колодец

8 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичском районе работники МЧС спасли из колодца женщину, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о том, что в деревне Клинск в неэксплуатируемый питьевой колодец упала женщина 1975 года рождения, поступила спасателям 7 июня в 11.36. Колодец глубиной 4 м, уровень воды - 1,5 м. Самостоятельно выбраться она не могла.

Работники МЧС при помощи спасательной веревки и штурмовой лестницы помогли женщине выбраться из колодца и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. После осмотра ее госпитализировали.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС