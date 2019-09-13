В Калмыкии белорус на легковушке столкнулся с фурой, погибли четыре человека

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Калмыкии недалеко от поселка Адык Черноземельского района 12 сентября столкнулись легковушка, за рулем которой был белорус, и фура под управлением жителя Дагестана. В результате аварии погибли четыре человека. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел Калмыкии (РФ), сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло около 22.00 на 51-м км автодороги Яшкуль-Комсомольский. "По предварительной версии, житель Беларуси 1993 года рождения управляя автомобилем Renault, допустил наезд на животное, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Volvo под управлением жителя Дагестана", - проинформировали в МВД.

Водитель Renault и двое пассажиров скончались на месте происшествия, третий - умер в больнице.

"По факту ДТП проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия. Владелец сельскохозяйственного животного установлен сотрудниками полиции", - добавили в МВД.-0-