В Каменецком районе ГАИ обнаружила в багажнике легковушки спящего пассажира

9 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сотрудники Госавтоинспекции обнаружили нетрезвого пассажира в багажнике легкового автомобиля, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 8 ноября в агрогородке Каменюки. Внимание инспекторов ГАИ привлек автомобиль "Фольксваген Гольф", водитель которого отъехал от местного увеселительного заведения. Подав сигнал об остановке, инспектор увидел, что в салоне автомобиля находится пять пассажиров. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Со слов водителя, 18-летнего жителя Бреста, молодые люди возвращались в Каменец. Во время разговора милиционер услышал странный звук, доносящийся из багажника транспортного средства. Там находился еще один товарищ из компании. Парень спал.

За нарушение правил перевозки пассажиров водителю вынесено административное постановление. Ему пришлось сделать две поездки, чтобы безопасно доставить своих пассажиров в Каменец.-0-