В Каменецком районе грибник нашел в лесу авиабомбу 

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сельчанин в лесу нашел авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.





Случай произошел рядом с деревней Кощеники. Во время тихой охоты мужчина увидел в траве металлический предмет, похожий на боеприпас. О своей находке грибник сообщил в милицию. На место происшествия выехали сотрудники РОВД и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. По оценке специалистов, сельчанин наткнулся на авиабомбу времен войны.





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Военнослужащие обследовали территорию, других боеприпасов не обнаружили. Найденный боеприпас саперы уничтожили.-0-