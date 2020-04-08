В Каменецком районе мужчина на рыбалке по неосторожности устроил пал травы

8 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Каменецкого района получил ожоги при тушении сухой растительности. Пожар возник из-за брошенной спички, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

В Каменецкий РОЧС 7 апреля после обеда позвонили из приемного покоя районной больницы. Медики сообщили о госпитализации с термическими ожогами жителя деревни Каменюки. Выяснилось, что мужчина пострадал, пытаясь самостоятельно потушить горящую траву.

Сельчанин рыбачил у деревни Пашуки. По его словам, закурил и бросил спичку на землю, из-за чего вспыхнула сухая растительность. Мужчина подручными средствами пытался потушить пожар и получил ожоги. Он самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

Огонь прошел по площади 2 га.-0-