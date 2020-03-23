В Каменецком районе мужчина обгорел при пожаре в сторожевом вагончике

Фото из архива
23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе горел сторожевой вагончик: пострадал сторож, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 22 марта около 22.00 в 3 км от деревни Волчин. Загорелся сторожевой вагончик ОАО "Белтрубопроводстрой". Внутри находился сторож 1975 года рождения. Мужчина спал, но, к счастью, проснулся от пожара и самостоятельно покинул горящее помещение. С термическими ожогами 30% поверхности тела пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение Каменецкой центральной районной больницы.
Огонь уничтожил вагончик и повредил тракторный прицеп, в котором он находился. Причина пожара устанавливается.-0-