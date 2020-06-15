В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у канализационного люка

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе (Брестская область) мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
Несчастный случай произошел 12 июня. В больницу с ожогами разных частей тела госпитализировали 59-летнего мастера одной из местных организаций. Следственно-оперативная группа установила, что мужчина перед началом ремонта водопровода закурил сигарету возле открытого люка. Произошло воспламенение выходивших из него паров газа. Пострадавший проходит лечение, угрозы его жизни нет.
Следователи по данному факту проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Освидетельствование показало, что в момент происшествия мужчина был пьян.-0-