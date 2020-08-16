16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе мужчина упал в питьевой колодец. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

15 августа в 9.26 спасателям поступило сообщение, что на территории частного подворья в деревне Велички Каменецкого района человек упал в колодец. Выяснилось, что при спуске для его очистки мужчина сорвался с веревки и упал.

При помощи специального оборудования спасатели достали мужчину на поверхность и передали медикам. С предварительными диагнозами "перелом" и "переохлаждение организма" он был госпитализирован.-0-