В Каменецком районе пенсионер погиб под колесами своего мотоблока

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9 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионера, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Следственного комитета.
Вечером 8 октября житель одного из сельских населенных пунктов обнаружил на территории частного дома тело 75-летнего соседа. По предварительным данным, 6 октября пенсионер разгружал древесину из прицепа мотоблока. Во время движения задним ходом транспортное средство наехало на сложенные дрова, и мужчина упал под колеса мотоблока. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.
Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-