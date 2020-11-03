3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе пьяный сельчанин напал на начальника ГАИ - возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 18 октября в деревне Ратайчицы, куда руководитель районной Госавтоинспекции вместе с коллегой из Каменецкого РОВД прибыли для проверки сообщения о нетрезвом водителе. В одном из дворов милиционеры обнаружили разыскиваемый Volkswagen Passat. Водитель успел выйти из машины, при этом было очевидно, что он нетрезв. Сотрудники попытались задержать сельчанина, однако за него вступились знакомые. Один из них, 24-летний местный житель, будучи подшофе, начал конфликтовать с милиционером, выхватил у него телефон и выбросил за забор. Затем молодой человек схватил начальника ГАИ за воротник, дважды ударил по подбородку, повредил форму и оторвал погон. Нападавшего удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело за сопротивление находившемуся при выполнении служебных обязанностей милиционеру, сопряженное с применением насилия. Ранее подозреваемый был судим за хулиганство.-0-