В Каменецком районе подросток получил ожоги при розжиге котла

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе юноша получил ожоги при розжиге отопительного котла в квартире, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление МЧС.

Несчастный случай произошел в деревни Волковичи. В МЧС 24 мая около 21.40 позвонила дежурная медсестра и сообщила о госпитализации юноши 2004 года рождения. Выяснилось, что он с помощью бензина разжигал котел. Произошла вспышка паров, и на парне загорелась одежда. Он сам смог потушить пламя, а затем вызвал медиков, которые доставили его в больницу.

По информации Каменецкого райисполкома, юношу госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы с термическими ожогами лица 1-2 степени, левого предплечья, обеих голеней (30% тела).

В результате пожара строения и имущество не повреждены.-0-