В Каменецком районе пограничники перехватили дрон с контрабандными сигаретами

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотный летательный аппарат с грузом сигарет был перехвачен брестскими пограничниками в Каменецком районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Инцидент произошел вечером 20 февраля неподалеку от деревни Чижевичи. Правонарушители с помощью самодельного винтокрылого аппарата пытались незаконно переместить сигареты через государственную границу в Польшу. "Аппарат, табачные изделия, а также рюкзак с запасными аккумуляторами и пультом управления были изъяты стражами границы. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия", - рассказали в ГПК.

Аналогичный случай произошел в конце октября минувшего года в Брестском районе. Тогда правоохранители, чтобы пресечь нарушение, воспользовались технической новинкой - радиоэлектронным ружьем "Гроза-Р2".-0-