В Каменецком районе при катании на прикрепленных к автомобилю "санях" погиб парень

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе при катании на импровизированных санях погиб молодой парень, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 10 января около 22.00 в деревне Ратайчицы. Компания молодых людей развлекалась катанием на капоте от старой машины, который был прицеплен к автомобилю. За рулем "Мерседеса" находилась 18-летняя девушка, в импровизированных санях - четверо человек. При повороте капот занесло, и он на скорости врезался в электрический столб. От полученных травм на месте погиб 22-летний местный житель. Жителя Бреста 2001 года рождения доставили в больницу, он в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса.-0-