В Каменецком районе пропал малыш

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе потерялся малолетний ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Каменецкий РОВД 10 апреля в 21.00 обратилась жительница деревни Любашки. Она сообщила, что около 15.00 того же дня из дома вышел ее сын, которому в мае исполнится два года, и пропал, рассказали в милиции. Сотрудники УВД, РОВД, МЧС, погранслужбы и внутренних войск незамедлительно организовали поиски, которые продолжаются и сейчас.

Мальчика зовут Волошин Иван Викторович, он 2017 года рождения. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.

Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефону 102.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома