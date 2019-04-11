В Каменецком районе пропал малыш

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе потерялся малолетний ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В Каменецкий РОВД 10 апреля в 21.00 обратилась жительница деревни Любашки. Она сообщила, что около 15.00 того же дня из дома вышел ее сын, которому в мае исполнится два года, и пропал, рассказали в милиции. Сотрудники УВД, РОВД, МЧС, погранслужбы и внутренних войск незамедлительно организовали поиски, которые продолжаются и сейчас.
Мальчика зовут Волошин Иван Викторович, он 2017 года рождения. Он был одет в синюю спортивную кофту с красными полосами на рукавах.
Информацию о местонахождении ребенка можно сообщить по телефону 102.-0-
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