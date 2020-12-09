В Каменецком районе сельчанин выкопал во дворе мины

Фото МВД
9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе мужчина выкопал во дворе дома три минометные мины времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.
В дежурную часть Каменецкого РОВД позвонил житель деревни Долбизно. Он рассказал, что во время земляных работ на придомовом участке выкопал три боеприпаса. На место происшествия выехали сотрудники милиции и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526.
Саперы обследовали территорию. По оценке специалистов, мужчина нашел минометные мины. Снаряды времен войны уничтожены.-0-
Фото МВД