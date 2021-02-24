В Каменецком районе сотрудники МЧС спасли упавшую в колодец женщину

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе работники МЧС спасли упавшую в колодец женщину, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Несчастный случай произошел в деревне Лисовчицы. Сообщение об этом поступило спасателям 24 февраля в 00.22. На территории частного подворья в неэксплуатируемом колодце с питьевой водой на глубине 3,5 м находилась женщина.

Один из работникрв МЧС спустился туда по подвешенной лестнице-штурмовке, в это время сверху его страховал коллега. "Женщина была в сознании. На вопросы отвечать не могла, только кивала головой. Спустившись в колодец, спасатель застраховал пострадавшую и с помощью напарника смог поднять наверх. В последующем ей оказали всю необходимую помощь", - рассказали в МЧС.

Женщину 1990 года рождения с диагнозом "общее переохлаждение организма" госпитализировали в больницу.-0-