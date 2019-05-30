В Каменецком районе спустя сутки нашли пропавшую пенсионерку

30 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли пропавшую в Каменецком районе престарелую женщину. Ее госпитализировали в реанимацию, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В Каменецкий районный отдел ЧС 29 мая в 8.25 поступил звонок из милиции. Дежурный РОВД сообщил о необходимости оказания помощи в поиске пенсионерки 1927 года рождения. По словам родственников женщины, она ушла из дома накануне утром, связи с ней нет. В поисковой операции участвовали сотрудники МВД, спасатели, волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел".
"В 21.40 работниками МЧС в поле возле мелиоративного канала на расстоянии 3 км от деревни Токари пропавшая женщина была найдена, она находилась в бессознательном состоянии. После оказания неотложной медицинской помощи врачом медицинской службы ПАСО МЧС и осмотра бригадой скорой помощи пенсионерку госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы", - рассказали в областном управлении МЧС.-0-
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