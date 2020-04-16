В Каменецком районе супруги подозреваются в краже у пенсионера более Br23 тыс.

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе Брестской области супружеская пара подозревается в краже крупной суммы денег. Такая информация опубликована на официальном сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Пожилой мужчина в феврале снял со своего счета деньги в различной валюте (более Br23 тыс. в эквиваленте) и спрятал в гараже. Схрон проверял регулярно, но в один из дней недосчитался некоторой суммы. О пропаже мужчина сообщил дочери. К отцу она приехала вместе с супружеской парой. Тревога оказалась ложной - все купюры оказались на месте.

"В тот же вечер супруги снова приехали в деревню. Они взломали дверь в гараже и украли металлический ящик с деньгами из сундука. С похищенным пара уехала в райцентр, что зафиксировали камеры видеонаблюдения, - рассказали в Каменецком РОВД. - Часть денег они потратили на повседневные нужды и покупку автомобиля, а остальное спрятали в тайнике, который сделали внутри уличного туалета". Известно, что причастная к преступлению женщина является потерпевшему близким человеком.

Действиям фигурантов следователи дали правовую оценку. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемые не привлекались к уголовной ответственности.-0-

Фото МВД