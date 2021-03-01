В Каменецком районе тракторист похищал топливо, а жена продавала

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе супружеская пара предстала перед судом за хищение и сбыт топлива, сообщает БЕЛТА со ссылкой на прокуратуру Брестской области.

Работая в сельхозорганизации трактористом, мужчина похитил 260 л дизельного топлива. Чтобы скрыть этот факт, внес ложные сведения в путевые листы. Сам он продал 20 л топлива, оставшуюся часть похищенного сбыла его супруга. Хозяйству причинен ущерб на сумму Br397.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Каменецкого района признал мужчину виновным по ч.1 ст.211 (присвоение вверенного имущества) и ч.1 ст.427 (служебный подлог) УК. Он приговорен к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также мужчину обязали выплатить 50 базовых величин штрафа. Его супругу признали виновной по ч.1 ст.236 (сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем) УК. Ей назначен один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-