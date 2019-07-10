В Каменецком районе уничтожили 200 кг конопли

10 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сотрудники правоохранительных органов уничтожили 200 кг дикорастущей конопли, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Сотрудники РОВД проводили рейд во время специальной программы "Мак". Вблизи деревни Подомша правоохранители заметили, что вдоль мелиоративного канала хаотично произрастает конопля без видимых признаков культивирования. Наркосодержащие растения общей массой 200 кг уничтожены.

"За время действия программы "Мак" в Брестской области обнаружено и уничтожено около 28 т наркосодержащих растений. Выявлено 174 факта незаконного посева мака и конопли, составлен 41 административный протокол по ст.16.1 КоАП (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)", - отметила Наталья Сахарчук.-0-