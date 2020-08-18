18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе утонул 29-летний мужчина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Несчастный случай произошел 16 августа примерно в 19.30 на пруду у деревни Заречаны. На берегу водоема отдыхала небольшая компания, пили спиртное. Житель деревни Ясиновка, животновод ОАО "Беловежский", решил искупаться. На глазах у друзей он начал тонуть, но спасти его никто не смог. Мужчину достали на следующий день водолазы ОСВОД. Тело находилось в 80 м от берега на глубине 2 м.

С начала года в Брестской области утонули 38 человек, из них 20 были пьяны. Среди погибших трое детей.-0-