В Каменецком районе в реке нашли тело пропавшей без вести женщины

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21 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе в реке Лесная нашли тело 54-летней женщины, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Утром 20 декабря в милицию позвонил рыбачивший мужчина и рассказал, что увидел в реке тело женщины. Сотрудники МЧС извлекли ее из воды. Во время осмотра следственно-оперативная группа не обнаружила на погибшей видимых телесных повреждений.
Каменецкий РОСК выясняет обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти жительницы Каменца назначена судебно-медицинская экспертиза.
Погибшая числилась пропавшей без вести. Заявление о ее исчезновении супруг подал 1 ноября.-0-