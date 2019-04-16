В Каменецком районе внук украл у бабушки $7 тыс.

16 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учащийся одного из учреждений Бреста подозревается в совершении кражи в крупном размере у собственной бабушки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

В милицию обратилась жительница деревни Хотиново Каменецкого района 1933 года рождения, которая сообщила, что у нее при неизвестных обстоятельствах пропало $7 тыс. По словам пенсионерки, она решила поменять окна в доме. Сделав заказ, обнаружила пропажу денег, которые хранила в бумажном свертке в полиэтиленовом пакете.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что к краже причастен 18-летний внук пенсионерки - учащийся одного из спортивных учреждений Бреста. Парень признался, что брал деньги из свертка небольшими суммами, которые затем тратил на собственные нужды.

Молодой человек задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-