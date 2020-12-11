В Каменецком районе возле фермы нашли артснаряд

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе вблизи фермы нашли артснаряд времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в деревне Макарово. Местный житель проходил мимо леса у молочно-товарной фермы и увидел лежащий в земле металлический предмет, напоминающий боеприпас. Мужчина позвонил в милицию.

На место происшествия выехали сотрудники районного отдела внутренних дел и саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Территорию, где находился потенциально опасный объект, оперативно перекрыли. Специалисты определили, что это артиллерийский снаряд 152 мм времен Великой Отечественной войны. Других взрывоопасных предметов поблизости не обнаружили. Снаряд уничтожен.-0-