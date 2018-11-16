В Каменецком районе задержан мужчина, угрожавший односельчанам убийством

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома и Каменецкого РОВД сегодня задержали мужчину, который угрожал односельчанам ружьем, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Переполох в деревне Ставы 42-летний мужчина устроил поздним вечером 8 ноября. В милицию позвонила местная жительница 1982 года рождения. Правоохранителям она сообщила, что около 23.00 в ее дом зашел односельчанин. Он угрожал ей ружьем, дважды выстрелил в стену. Затем мужчина направился к другому дому. Зайдя туда, приставил к голове хозяина 1960 года рождения ружье, угрожал убийством, после этого скрылся.

"Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в лесном массиве Каменецкого района. Проводятся дальнейшие следственные действия. Сейчас ведутся поиски ружья, которым мужчина угрожал односельчанам", - отметил Сергей Дученко. Где мужчина скрывался почти неделю, не сообщается.

В отношении сельчанина районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК (хулиганство).-0-