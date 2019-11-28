В "Каменном Логе" обнаружили под фурой гашиш

28 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Незаконный ввоз на территорию Евразийского экономического союза опасного наркотического средства не допустили гродненские таможенники, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Преступление выявлено кинологической службой, а также оперативно-поисковым отделом таможни в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. Опасный наркотик в свертке под полуприцепом одной из ожидающих прохождения таможенного контроля машин обнаружила служебная собака.

"Выяснилось, что полимерный сверток принадлежит водителю грузового автомобиля DAF, гражданину Республики Казахстан. 46-летний мужчина таким образом попытался избавиться от наркотика, чтобы избежать ответственности", - рассказали в Гродненской региональной таможне. Экспертиза подтвердила, что в свертке находилось более 3 г гашиша.

Фото Гродненской региональной таможни

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328-1 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов). Мужчина задержан.

С начала года сотрудниками Гродненской региональной таможни не допущен ввоз на территорию ЕАЭС более 63 кг наркотических средств. Более 1200 единиц медицинских препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, изъято при незаконном перемещении через таможенную границу.-0-