В Карелии скончался четвертый белорус, употреблявший суррогатный алкоголь

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24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число погибших от отравления суррогатным алкоголем белорусов в Карелии возросло до четырех. Об этом написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, сообщает БЕЛТА."Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя и поступивших в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, умер. Всего умерли четыре человека. В стационарах получают лечение 4 человека", - проинформировал глава республиканского министерства.22 августа восемь жителей Беларуси, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили суррогатный алкоголь. "Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт", - сообщили в Минздраве республики.Региональным следственным управлением СК России по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.Ситуацию, связанную с отравлением белорусских граждан, держит на контроле посольство Беларуси в России.-0-