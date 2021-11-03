В катастрофе Ан-12 под Иркутском погибли трое белорусов

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В катастрофе АН-12 под Иркутском погибли трое граждан Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

По данным дипмиссии, на борту принадлежащего авиакомпании "Гродно" самолета находились 7 человек. "К сожалению, по имеющейся информации, они погибли. В их числе - трое граждан Республики Беларусь", - сказали в посольстве.

Посольство находится в постоянном контакте с МЧС РФ, правоохранительными органами и местными властями. "Обстоятельства катастрофы выясняются, что осложнено темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями", - добавили в дипмиссии.-0-

Ошибка пилотирования и технеисправность могли стать причинами крушения Ан-12 под Иркутском

По факту крушения самолета Ан-12 под Иркутском возбуждено уголовное дело