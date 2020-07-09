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09 июля 2020, 21:09

В КГБ рассказали о подробностях дела Белгазпромбанка

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник отдела следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек рассказал подробности дела Белгазпромбанка в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Задержаны более 20 человек, в том числе экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Фигуранты активно сотрудничают со следствием. Уже известны некоторые эпизоды, которые легли в основу обвинения. Один из них касается компании "ПриватЛизинг". "Если вкратце, то суть бизнеса заключается в следующем. "ПриватЛизинг" реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом, успешность деятельности компании напрямую зависела от условий, на которых банк предоставлял кредитные ресурсы. Руководством банка, в том числе председателем правления Виктором Бабарико, предпринимателям было поставлено условие: за благоприятное решение вопросов о кредитовании на выгодных условиях они должны были предоставлять часть прибыли в виде так называемого отката", - сказал Константин Бычек.

Работающую схему отмывания денег вскрыть мешало большое количество звеньев в цепи. "На имя юриста банка, а также сотрудника банка - близкого друга Бабарико - были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей "ПриватЛизинга". Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карточки", - отметил представитель КГБ.

Как установлено во время следствия и как сейчас рассказывают сами банкиры в своих показаниях, никакого практического участия в деятельности "ПриватЛизинга" они не принимали, в этот бизнес не инвестировали. А получение ими части прибыли было обусловлено исключительно решениями о кредитовании предприятия на выгодных условиях, которые они принимали как должностные лица банка.

Четыре года назад банком заинтересовались контролирующие органы. И схему упростили: деньги передавали прямо в кабинетах тогда замглавы Белгазпромбанка Кирилла Бадея. Согласно его признательным показаниям, фактическим руководителем по получению незаконных денежных вознаграждений от "ПриватЛизинга" являлся экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

По словам Константина Бычека, следствие обладает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям. "Так, осуществляя переводы денежных средств по счетам иностранных организаций, распоряжаясь ими с использованием платежных банковских пластиковых карточек, участники преступной схемы оставляли соответствующие следы, которые при помощи наших зарубежных коллег позволили следствию установить все обстоятельства, подлежащие доказыванию по такому преступлению, как получение взяток", - подчеркнул он.

"Взяточничество прочно ассоциируется у обывателя с получением незаконного денежного вознаграждения государственными служащими, чиновниками. Вместе с тем Уголовный кодекс определяет должностное лицо не только как представителя власти, но и как лицо, занимающее в различных предприятиях, учреждениях, организациях (независимо от формы собственности) должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также уполномоченных на совершение юридически значимых действий", - пояснил представитель КГБ. Аналогичный подход к определению должностных лиц и коррупции содержится и в международных нормативно-правовых актах.-0-

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