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18 июня 2020, 17:18

В КГК обнародовали факты противоправной деятельности Бабарико

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель КГК Иван Тертель рассказал сегодня журналистам подробности противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, передает корреспондент БЕЛТА.

Департамент финансовых расследований КГК в ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел установил новые факты противоправной деятельности организованной группы, в состав которой входят бывшие и действующие сотрудники Белгазпромбанка.

"В настоящее время ведется работа по ряду направлений, в том числе в отношении махинаций с векселями на сумму более $60 млн, - проинформировал Иван Тертель. - В результате на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведены крупные суммы валюты. Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты в подконтрольные структуры". Одной из таких структур являлся латвийский ABLV-банк. "По данным наших латвийских коллег, за несколько лет только в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше $430 млн", - отметил руководитель КГК. Он выразил особую благодарность правоохранительным органам Латвии, которые оперативно откликнулись на запросы, установили на счетах ABLV-банка деньги, принадлежащие действующим сотрудникам Белгазпромбанка, в том числе заместителю начальника юридического управления Шевчуку. Он выполнял непосредственные указания Бабарико, открывал юридические лица в оффшорах и сопровождал их деятельность.

Кроме того, во время следственных мероприятий установлены и задокументированы факты получения крупных взяток топ-менеджерами банка за предоставление многомиллионных кредитов предпринимателям и физическим лицам с так называемой плохой кредитной историей. Установлена также причастность ряда должностных лиц банка к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан к получению кредитов с последующей передачей денег другим лицам из категории плохих кредитополучателей.

"По данным фактам Департамент финансовых расследований возбудил ряд уголовных дел по ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ст.235 (легализация средств, добытых преступным путем), ст.210 (хищение в особо крупном размере), ст.209 (мошенничество), а также по ст.430 (получение взятки) и ст.431 (дача взятки). Нами задержано около 20 человек, непосредственно принимавших участие в противоправной деятельности, в том числе Бабарико, - сказал Иван Тертель. - Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на показания свидетелей, предпринимал попытки сокрытия следов совершенных преступлений и буквально на днях снял крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов".

На брифинге журналистам показали документы, подтверждающие факты противоправной деятельности Виктора Бабарико. Председатель КГК отметил, что практически все задержанные сотрудничают со следствием, дают признательные показания, в том числе о руководящей и организующей роли экс-главы Белгазпромбанка в данных преступных схемах.

Иван Тертель подчеркнул, что преступная деятельность такого рода относится к наиболее изощренным, требует взаимодействия с партнерами из ряда зарубежных стран. Сейчас наиболее плотные контакты установлены с латвийскими правоохранительными органами. Запросы об оказании содействия направлены также в компетентные структуры 18 государств, в том числе Великобританию, Испанию, Нидерланды, Чехию. Кроме того, белорусские правоохранители обратились за содействием к компетентным специалистам США. По словам Ивана Тертеля, это особенно важно, потому что Соединенные Штаты имеют возможность контроля за потоками расчетов в долларах США через систему SWIFT.

"Все действия нами проводятся в соответствии с действующим законодательством. Планируем работать открыто, максимально информируя общественность о проводимых мероприятиях", - гарантировал председатель КГК. Уголовные дела в установленном порядке переданы в Генеральную прокуратуру для определения подследственности.

Журналисты попросили главу КГК прокомментировать то, что отдельные СМИ связывают уголовное дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка с проходящей в стране избирательной кампанией. "Данные события между собой никак не связаны. Комитет государственного контроля действует в строгом соответствии с законодательством, а также выполняет обязательства Беларуси перед мировым сообществом по противодействию отмыванию денег, полученных незаконным путем", - подчеркнул Иван Тертель.

Отвечая на вопросы журналистов, Иван Тертель также прокомментировал заявления Виктора Бабарико, что обнаруженные у задержанных по этому делу деньги принадлежат ему. "Действительно, Бабарико заявил, что эти деньги принадлежат ему. Вместе с тем мы точно знаем из показаний задержанных лиц, что эти денежные средства были незаконно выведены из Беларуси по системе оффшоров, затем распределены между участниками противоправной деятельности в соответствии с ранее оговоренными процентами", - пояснил он.

"Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше", - сказал Иван Тертель.-0-

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