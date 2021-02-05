В Кировском районе микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся - пострадал пассажир

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"4 февраля в 00.35 вблизи деревни Выжары Кировского района 46-летний житель Гомельской области, двигаясь на микроавтобусе Mercedes-Benz-Sprinter, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. Как итог, 53-летний пассажир с травмами был госпитализирован", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортом водителям следует быть предельно осторожными. Скорость должна соответствовать дорожной обстановке и погодным условиям.-0-