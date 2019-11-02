В Кировском районе при пожаре погибла женщина

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина погибла при пожаре в частном доме в деревне Любоничи Кировского района, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в доме поступило спасателям 1 ноября в 7.24.
В огне погибла сожительница хозяина 1980 года рождения. В результате пожара повреждены перекрытие, пол и имущество в комнате, закопчено имущество в доме.
Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем при курении.
Всего в регионе за прошедшие сутки произошли четыре пожара. Помимо указанного возгорания также зафиксированы пожары в Бобруйске, Чаусах и Чаусском районе.-0-