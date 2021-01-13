В Кировском районе в ДТП пострадал подросток

13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Кировском районе пострадал подросток. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 12.10 на 66-м км автодороги Могилев - Бобруйск. Здесь столкнулись две легковушки Renault Logan и Renault Laguna.

"По предварительной информации, водитель Renault Logan, бобруйчанин, не учел дорожные и погодные условия, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Чтобы избежать столкновения с ним, водитель начал резко тормозить, потерял контроль и допустил занос своего автомобиля, - рассказали в ГАИ. - В результате иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Laguna под управлением жителя Кировска".

От удара Logan вылетел в левый по ходу движения кювет. В ДТП пострадал пассажир данной машины, бобруйчанин 2004 года рождения. Он находился на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Подросток для осмотра был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-