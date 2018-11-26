В Китае мужчина с отверткой напал на людей

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае в восточной провинции Шаньдун мужчина с отверткой совершил нападение на людей. Один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает местное Управление общественной безопасности.

Инцидент произошел в городе Циндао. Нападавший - 49-летний местный житель. Он задержан правоохранителями. О мотивах, побудивших мужчину наброситься на людей с отверткой, не сообщается.-0-