В Китае мужчина с отверткой напал на людей

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китае в восточной провинции Шаньдун мужчина с отверткой совершил нападение на людей. Один человек погиб, пятеро получили ранения, сообщает местное Управление общественной безопасности.
Инцидент произошел в городе Циндао. Нападавший - 49-летний местный житель. Он задержан правоохранителями. О мотивах, побудивших мужчину наброситься на людей с отверткой, не сообщается.-0-
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