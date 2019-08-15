В Клецке под колесами грузовика погиб работник ЖКХ

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецке под колесами грузовика погиб работник местного ЖКХ, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Авария произошла сегодня днем, когда 43-летний водитель МАЗ поворачивал направо с ул. Пионерской на ул. Первомайскую. Грузовик наехал задним правым колесом на находившегося на краю проезжей части дороги 23-летнего работника местного ЖКХ, который в это время занимался уборкой примыкающей к тротуару части дороги. Молодой человек от полученных травм скончался на месте ДТП. Известно, что он проходил альтернативную службу.

Фото МВД

На место ДТП выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, медики. По данному факту Клецким РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) УК.-0-