2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе горела пилорама, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям Клецкого района 1 декабря в 14.27 поступило сообщение о том, что горит здание сельскохозяйственного унитарного предприятия в агрогородке Щепичи. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось задымление в здании пилорамы. Внутри находилось деревообрабатывающее оборудование. В ходе разведки спасателями было установлено, что происходит горение имущества и отделки стен в бытовом помещении", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован и ликвидирован подразделениями МЧС. Пострадавших нет. Огнем повреждены имущество, стены бытового помещения, кровля. Технологический процесс предприятия не нарушен.

Основная версия причины пожара - перекал печи. "Спасатели напоминают: будьте осторожны при использовании печного отопления. Правила безопасности и тест ищите в разделе "Будь готов!" и мобильном приложении МЧС. Смотрите также наш лайфхак "БезОпасная печь", - добавили в ведомстве.-0-