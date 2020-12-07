7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе минчанин без лицензии заготавливал лом металла, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Микроавтобус под управлением минчанина был остановлен нарядом ДПС ОГАИ Клецкого РОВД. В кузове было обнаружено более 400 кг лома черного металла. Как оказалось, мужчина скупал бытовой лом у сельских жителей, не имея при этом государственной регистрации и специального разрешения на предпринимательскую деятельность. Собранный таким образом металлолом водитель собирался в дальнейшем сдать в заготовительный пункт, чтобы получить прибыль на разнице от стоимости", - рассказали в УВД.

В отношении минчанина составлен протокол об административном правонарушении по ч.1-1 ст.12.7 КоАП. Бытовой лом изъят и передан на ответственное хранение в Клецкий коопзаготпром.-0-